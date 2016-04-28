Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сауль: «Гол в ворота «Баварии» – самый лучший и важный в моей карьере»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Баварии», который принес мадридской команде минимальную победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Используя дриблинг, я побежал к воротам соперника, после чего понял, что обыграл уже двоих игроков. Вошел в штрафную, убрал мяч под левую и пробил. Думаю, это мой лучший и самый важный гол в карьере.

    «Бавария» – очень сильный соперник, и мы обязаны поблагодарить наших болельщиков за поддержку на протяжении всего матча», – сказал Сауль.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      barabashka 28 апреля 2016, 16:12

      Молодцы, Атлетико! Держитесь в Мюнхене

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11