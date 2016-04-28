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    Еременко: «Сейчас ЦСКА нельзя терять очки»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко считает, что его команде нужно брать очки во встрече с «Уралом».

    «Конечно, матч будет тяжелым и очень важным. Сейчас нам нельзя терять очки, надо играть только на победу. У «Урала» был хороший отрезок, когда они одержали много побед. В последнее время результаты не такие высокие, но это хорошая, сыгранная команда», – заявил Еременко.

    Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – ЦСКА состоится в четверг, 28 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    28.04.2016 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 апреля 2016, 14:27

      хорошо что Федя в краснодар переехал =) так что будет полегче с уралом =)

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