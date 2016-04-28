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    Симеоне: «Ответная игра будет такой же закрытой, как и сегодняшняя»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своих подопечных в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0).

    «В первом тайме наша игра была близка к тому, чего мы хотели. Во второй половине соперник стал действовать лучше, но мы чувствовали себя уверенно и хорошо защищались.

    Всегда хочется забить, гол может прийти неожиданно. Мы увидели прекрасный образец индивидуального мастерства от Сауля, он играет все лучше.

    Окончательный результат противостояния все еще под вопросом. В следующем матче они будут играть перед своими болельщиками, но у нас будет шанс забить выездной гол. Игра будет такой же закрытой, как и сегодня, так что посмотрим, кто лучше воспользуется своими шансами», – сказал Симеоне.

    Источник: BBC

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    28.04.2016 01:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 апреля 2016, 11:08

      а что у вас когда-то бывает открытая игра?))) у вас всегда закрытая игра! гол забиваете или на удачу или поймав на контратаке, и потом снова закрытая игра!
      Одним словом - гниль!

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      Рейтинг: +92

      rusti2006 28 апреля 2016, 08:44

      Удачи в ответном игре

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