Симеоне: «Ответная игра будет такой же закрытой, как и сегодняшняя»

а что у вас когда-то бывает открытая игра?))) у вас всегда закрытая игра! гол забиваете или на удачу или поймав на контратаке, и потом снова закрытая игра!
Одним словом - гниль!
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своих подопечных в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0).
«В первом тайме наша игра была близка к тому, чего мы хотели. Во второй половине соперник стал действовать лучше, но мы чувствовали себя уверенно и хорошо защищались.
Всегда хочется забить, гол может прийти неожиданно. Мы увидели прекрасный образец индивидуального мастерства от Сауля, он играет все лучше.
Окончательный результат противостояния все еще под вопросом. В следующем матче они будут играть перед своими болельщиками, но у нас будет шанс забить выездной гол. Игра будет такой же закрытой, как и сегодня, так что посмотрим, кто лучше воспользуется своими шансами», – сказал Симеоне.