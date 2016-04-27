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    Кокорин: «У советских и русских тренеров красивая и зрелищная игра не приветствуется»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился размышлениями о стиле работы российских тренеров.

    «В Испании многие любят побольше финтов, красивой, зрелищной игры. А в России, у советских, русских тренеров это не приветствуется. Они любят попроще: больше беготни, больше борьбы», – сказал Кокорин в интервью «Снобу».

    Также футболист рассказал о том, что его привлекало в футболе в детстве.

    «В детстве мне хотелось играть на таком уровне, как футболисты в телевизоре. Про рекламные контракты тогда никто не думал. Меня привлекала игра.

    Я думаю, любой ребенок или подросток, который занимается любимым делом, не думает, что за это можно получить хорошие деньги».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 22:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +42

      Lb40 28 апреля 2016, 11:51

      Пояснил свой регресс.
      А как начинал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 28 апреля 2016, 11:46

      Это недоразумение лучше бы молча утирало сопельки на любимой скамеечке -звать никто -фамилия никак -тебе то об этом не ведомо.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 28 апреля 2016, 11:44

      Спартак Романцева в лучшие годы очень красивый футбол показывал.А сейчас да. Все скучно играют

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 28 апреля 2016, 09:25

      Да ты вообще ноль, муса рок!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 апреля 2016, 09:11

      Не сваливай своё неумение финтить на тренеров. Если финт приносит
      пользу, любой тренер будет только за.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 28 апреля 2016, 08:51

      Чтобы так говорить, нужно сначала поиграть за границей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 апреля 2016, 08:28

      То-то ты на лавке сидишь.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 28 апреля 2016, 08:24

      За*бись,у меня слов просто нет...Сравнить Зенит Морозова и Садырина с нынешним - количество "финтов, красивой, зрелищной игры" просто таки стремится к бесконечности,господин Кокорин,особенно в вашем исполнении,испанец вы наш.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 28 апреля 2016, 08:00

      В последней игре Зенита особенно неплохо смотрелись испанские финты

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 28 апреля 2016, 06:29

      Ба, от кого я это слышу.

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