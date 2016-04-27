«Атлетико» – «Бавария». Мюллер и Таски остались в запасе

Стали известны составы «Атлетико» и «Баварии», в которых команды начнут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер и арендованный у «Спартака» защитник Сердар Таски остались в запасе. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи, Аугусто, Коке, Гризманн, Торрес.

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат, Алонсо, Видаль, Тиаго, Коста, Коман, Левандовски.