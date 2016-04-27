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    «Атлетико» – «Бавария». Мюллер и Таски остались в запасе

    Стали известны составы «Атлетико» и «Баварии», в которых команды начнут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

    Отметим, что полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер и арендованный у «Спартака» защитник Сердар Таски остались в запасе. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

    Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи, Аугусто, Коке, Гризманн, Торрес.

    Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат, Алонсо, Видаль, Тиаго, Коста, Коман, Левандовски.

    Источник: Twitter

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    27.04.2016 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 27 апреля 2016, 21:23

      Атлетико должны пройти дальше

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