Андрей Федун: «Чтобы очиститься, «Спартаку» можно просто поменяться составами со «Спартаком-2»

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» и младший брат Леонида Федуна Андрей Федун рассказал о причинах снижения посещаемости домашних матчей команды.

– Все арены зависят от игры команды: могут быть красота, удобства, да хоть черной икрой все намазано… Но это действует только первое время после открытия. А дальше люди – как в театре – ходят не на кресло, а на шоу. Не будет его – стадион начнет тихо ветшать… С другой стороны, болельщики не бросали «Спартак» даже после вылета в первую лигу. Просто у каждого коллектива есть определенные жизненные циклы – они бывают разными, но болеют ведь за клуб, а не за текущую ситуацию, верно?

– В связи с этим крамольный вопрос: может быть, сейчас вновь необходимо «очищение» ФНЛ?

– (Смеется). Ну уж нет. У нас там уже есть команда, которая при удачном стечении обстоятельств могла бы выйти в Премьер-лигу, если регламент позволял бы. И составить там конкуренцию «Спартаку-1». Так что если нужно очиститься, можно просто поменять составы местами, – сказал Андрей Федун.