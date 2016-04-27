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  • Андрей Федун: «Чтобы очиститься, «Спартаку» можно просто поменяться составами со «Спартаком-2»

Андрей Федун: «Чтобы очиститься, «Спартаку» можно просто поменяться составами со «Спартаком-2»

27 апреля 2016, 20:35
8

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» и младший брат Леонида Федуна Андрей Федун рассказал о причинах снижения посещаемости домашних матчей команды.

– Все арены зависят от игры команды: могут быть красота, удобства, да хоть черной икрой все намазано… Но это действует только первое время после открытия. А дальше люди – как в театре – ходят не на кресло, а на шоу. Не будет его – стадион начнет тихо ветшать… С другой стороны, болельщики не бросали «Спартак» даже после вылета в первую лигу. Просто у каждого коллектива есть определенные жизненные циклы – они бывают разными, но болеют ведь за клуб, а не за текущую ситуацию, верно?

– В связи с этим крамольный вопрос: может быть, сейчас вновь необходимо «очищение» ФНЛ?

– (Смеется). Ну уж нет. У нас там уже есть команда, которая при удачном стечении обстоятельств могла бы выйти в Премьер-лигу, если регламент позволял бы. И составить там конкуренцию «Спартаку-1». Так что если нужно очиститься, можно просто поменять составы местами, – сказал Андрей Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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Samov@r
1461781884
Пока федун у руля ,то Спартак будет таким,какой он сейчас.
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makovei
1461793409
вообще-то хорошее предложение. думаю парни уж точно не хуже смотрелись бы.
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ntaram
1461822758
Верните Валеру!
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mahan
1461826671
Рыба гниет с головы ...
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Filllllll
1461834067
Да. Разогнать основной состав, оставить только тех кто согласится за идею играть. А зп урезать и компенсировать бонусами за победу. Выиграли - получайте миллионы, проиграли - не нойте.
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никорос
1461913678
не надо спартак 2, это там они не плохи, а тут мы увидели никакущего Пуцко, и улитку брызгалова
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