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    Аллофс: «Бендтнер – скандальная личность, его приглашение было неудачным экспериментом»

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс поделился своим мнением о Никласе Бендтнере. Напомним, недавно клуб разорвал контракт с футболистом.

    «Подписание Бендтнера было экспериментом, и он оказался неудачным. В случае с ним рискнуть стоило: он обладал необычайным талантом. Когда Никлас был еще молодым игроком, мы завидовали «Арсеналу».

    Но одного таланта недостаточно. Никлас – скандальная личность, он сам вредит своей карьере. Конечно, мы опечалены и разочарованы тем, что он не сумел реализовать свой потенциал в «Вольфсбурге», – сказал Аллофс.

    Источник: Goal.com

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    27.04.2016 19:09
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