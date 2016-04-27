Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зе Луиш: «Я могу забивать гораздо больше»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал об адаптации в России, а также подчеркнул, что намерен поработать над реализацией голевых моментов.

    – Вы уже освоились в России?
    – Вполне. Хотя сказать, что чувствую себя как дома, пока не могу.

    – А игроком основного состава «Спартака» уже ощущаете себя?
    – Для меня самое важное – добросовестно выполнять свою работу, хорошо тренироваться, быть готовым выйти на поле в каждом матче, а ставить или не ставить меня в стартовый состав – это уже дело тренеров. Я на них не в обиде.

    – Сильно расстраиваетесь, если на установке перед матчем не слышите свою фамилию в списке играющих с первых минут?
    – Конечно, бывает такое. Но, повторяю, главное для футболиста – приносить пользу команде, а это можно сделать и выйдя на замену.

    – Спартаковские болельщики ждут от вас в первую очередь забитых голов, но с этим у вас пока не густо: вы поражаете ворота в среднем один раз в трех матчах. Не маловато ли для ударного форварда?
    – Согласен с критиками – я могу и должен забивать гораздо больше. Надеюсь поправить свою результативность в оставшихся играх.

    – Некоторые специалисты называют вас едва ли не рекордсменом России по количеству неиспользованных голевых моментов. Что скажете им в ответ?
    – Я и сам знаю, что над реализацией голевых возможностей мне еще работать и работать. Но уже хорошо то, что они у меня возникают.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.04.2016 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 28 апреля 2016, 06:16

      Так забивай, в чем проблема? А проблема в тебе, и ли можно по другому - проблема это ТЫ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 28 апреля 2016, 00:13

      Дорогие читатели Соккера, Мы тоже можем забивать гораздо больше Вы со мной согласны ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 27 апреля 2016, 18:06

      пора бы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6613

      maior-60 27 апреля 2016, 17:53

      Чего языком трясти? Можешь - забивай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 27 апреля 2016, 17:20

      Так забивай окаянный)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Джавдет78 27 апреля 2016, 17:12

      Понт

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 27 апреля 2016, 16:33

      Когда?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11