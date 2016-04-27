Алиша Киз споет перед финалом Лиги чемпионов

Популярная американская певица Алиша Киз выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Напомним, что за выход в финал самого престижного европейского турнира борются «Манчестер Сити», «Реал», «Атлетико» и «Бавария».

«Мне не терпится представить свои новые музыкальные произведения на финале Лиги чемпионов, внимание к которому приковано во всем мире. Это мощное событие, которое останется в истории. Оно отражает дух наших общих ценностей, которые мы разделяем вне зависимости от того кто мы и где мы живем. Для меня большая честь стать частью столь любимого всеми события», – сказала Киз.