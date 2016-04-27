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    Мутко: «Не думаю, что у «Мордовии» большие проблемы»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал разобраться с ситуацией, в которую попала «Мордовия», Напомним, что саранский клуб испытывает финансовые проблемы, а игроки не получают зарплату на протяжении уже четырех месяцев. Вчера футболисты бойкотировали общую тренировку команды.

    «Я пока не говорил с руководством клуба, но обязательно поговорю. Не думаю, что там большие проблемы», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    27.04.2016 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 20:21

      Мудко,а ты не думай, лучше вникни в суть проблемы, зри в корень и будет наш футбол, наверное, в шоколаде,а пока только в одном говне...того же цвета

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 апреля 2016, 17:54

      Они там в правительстве в каком то своём мире живут.Не платят не только футболистам,но и многим другим(я знаю трёх человек).В стране ..опа. Денег не хватает,а центробанк не печатает,что бы не "разгонять инфляцию".

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 апреля 2016, 15:56

      Метко:не думаю(с)

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 апреля 2016, 15:46

      какой беспроблемный человек

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