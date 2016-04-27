Мутко: «Не думаю, что у «Мордовии» большие проблемы»

Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал разобраться с ситуацией, в которую попала «Мордовия», Напомним, что саранский клуб испытывает финансовые проблемы, а игроки не получают зарплату на протяжении уже четырех месяцев. Вчера футболисты бойкотировали общую тренировку команды.

«Я пока не говорил с руководством клуба, но обязательно поговорю. Не думаю, что там большие проблемы», – сказал Мутко.