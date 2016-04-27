Мутко: «Не думаю, что у «Мордовии» большие проблемы»

Мудко,а ты не думай, лучше вникни в суть проблемы, зри в корень и будет наш футбол, наверное, в шоколаде,а пока только в одном говне...того же цвета
Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал разобраться с ситуацией, в которую попала «Мордовия», Напомним, что саранский клуб испытывает финансовые проблемы, а игроки не получают зарплату на протяжении уже четырех месяцев. Вчера футболисты бойкотировали общую тренировку команды.
«Я пока не говорил с руководством клуба, но обязательно поговорю. Не думаю, что там большие проблемы», – сказал Мутко.