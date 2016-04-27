Левников: «Аверьянову не хватило нескольких сотых секунды на коротких отрезках»

Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что резервными арбитрами на матчах чемпионата Европы-2016, которые обслужит бригада судьи Сергея Карасева, могут стать представители Белоруссии.

Напомним, ранее один из помощников Карасева Антон Аверьянов не сдал нормативы по физической подготовке.

«Не знаю, почему Аверьянову не хватило нескольких сотых секунды на коротких отрезках, но есть четкие правила: не уложился в норматив – не едешь на Euro. Есть резервные судьи из Белоруссии – Кульбаков и Малютин – они-то, скорее всего, и будут резервными арбитрами на матчах, которые будет обслуживать бригада Карасева. Замены УЕФА будет делать, стараясь подбирать арбитров по языковому признаку», – отметил Левников.