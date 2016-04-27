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    Сахо может получить длительную дисквалификацию и пропустить Евро-2016

    Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, сдавший положительную допинг-пробу, признал свою вину. 26-летний француз отказался от вскрытия допинг-пробы Б и не будет опротестовывать результат.

    Футболист точно не примет участие в первом полуфинальном матче Лиге Европы с «Вильярреалом», поскольку отстранен от работы в английском клубе.

    Напомним, что в крови Сахо был обнаружен препарат, сжигающий жир. Ранее за подобное был наказан другой защитник «Ливерпуля» Коло Туре, который в итоге получил шесть месяцев дисквалификации.

    Источник: The Guardian

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    27.04.2016 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 16:35

      Будешь меньше кокса жрать, будешь и на Евро выступать...

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