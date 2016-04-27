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    Зе Луиш: «Игрокам «Спартака» не хватает психологии победителей»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о возможных причинах, которые мешают красно-белым претендовать на титул в чемпионате России. Напомним, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ москвичи занимают седьмое место.

    – У «Спартака» еще есть шансы на чемпионство?
    – Скорее всего нет. Но нам в любом случае нужно настраиваться на то, чтобы постараться победить во всех оставшихся встречах. Тогда мы обязательно поднимемся в турнирной таблице.

    – Чего вашей команде не хватило, чтобы вмешаться в борьбу за золотые медали?
    – Возможно, как раз психологии победителей. А еще всем нам, спартаковцам, надо научиться управлять эмоциями. А то забьем гол, поведем в счете – и думаем, что дело сделано. Так не годится!

    Источник: «Советский спорт»

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    27.04.2016 13:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +33

      LuckyPotapov33 28 апреля 2016, 09:26

      Журналюга прикалывается или просто аутист про чемпионство спрашивает, хотя тут и ЛЕ почти не реально уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 апреля 2016, 17:52

      Не хватает мастерства игроков.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 апреля 2016, 17:23

      Ну еще и замены пол команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 27 апреля 2016, 14:50

      эээх....отставки Федуна им не хватает...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 27 апреля 2016, 14:47

      Пи...ды им не хватило...

      6
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      Рейтинг: +84

      FANS86 27 апреля 2016, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну пусть игроки Спартака к Коням или в Зенит сбегают за опытом и духом)))

      -4
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      Рейтинг: -8

      halk1981 27 апреля 2016, 13:26

      ххххххх

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > halk1981 27 апреля 2016, 14:10

      бедненький, еще букавки не знаешь??
      хотел гадость написать, а не умеешь?)))))))))

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