Реконструкция стадиона «Динамо» завершится к октябрю 2017 года

Строительство стадиона «Динамо» идет в полном соответствии с графиком. Такое заявление 27 апреля сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Чиновник заверил, что реконструкция стадиона завершится к октябрю 2017 года.

«На стройке задействовано достаточное количество рабочих и техники. Работа кипит, поэтому у нас нет сомнений, что стадион будет готов в срок. Уже началась установка металлических конструкций крыши. В конце прошлого года завершились работы по сооружению первого яруса трибун.

Это будет еще один спортивный комплекс мирового уровня. Под одной крышей с футбольной ареной разместится ледовая площадка, которая может трансформироваться в баскетбольную. При необходимости здесь можно будет проводить и концерты», — заявил Хуснуллин в интервью порталу Стройкомплекса Москвы.