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    Реконструкция стадиона «Динамо» завершится к октябрю 2017 года

    Строительство стадиона «Динамо» идет в полном соответствии с графиком. Такое заявление 27 апреля сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Чиновник заверил, что реконструкция стадиона завершится к октябрю 2017 года.

    «На стройке задействовано достаточное количество рабочих и техники. Работа кипит, поэтому у нас нет сомнений, что стадион будет готов в срок. Уже началась установка металлических конструкций крыши. В конце прошлого года завершились работы по сооружению первого яруса трибун.

    Это будет еще один спортивный комплекс мирового уровня. Под одной крышей с футбольной ареной разместится ледовая площадка, которая может трансформироваться в баскетбольную. При необходимости здесь можно будет проводить и концерты», — заявил Хуснуллин в интервью порталу Стройкомплекса Москвы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 16:58

      В аккурат, к 100 летию Великой Октябрьской революции по григорианскому календарю...

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