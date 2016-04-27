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    «Спартак» оставит прежними цены на билеты и абонементы

    «Спартак» не будет повышать стоимость билетов и абонементов на новый сезон. Такое заявление сделал вице-президент московского клуба Наиль Измайлов.

    «Мы приняли решение, что стоимость на билеты и абонементы меняться не будет. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, они останутся прежними во всех категориях. Болельщики смогут продлить абонементы на свои места в приоритетном праве.

    Кроме того, мы планируем запустить новый проект «Spartak kids». Будем работать с детской аудиторией. Сейчас мы ее теряем и ощущаем это. Спортивные результаты очень сильно сказываются на отсутствии подрастающего поколения болельщиков, а клуб очень заинтересован в этой категории.

    Мы сможем предложить детям хорошо провести время на стадионе, посмотреть футбол в комфортных условиях, в безопасности.

    Согласно этой программе, в следующем сезоне планируем выдачу членских карт. Они, например, позволят покупать товары, которых нет в клубном магазине: наборы для детей от клуба и от партнеров.

    Будет предусмотрена активная программа лояльности: например, участие детей в тренировках с командой, возможность выводить футболистов на поле перед матчами, а также активности иного рода», – сказал Измайлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2016 07:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 27 апреля 2016, 12:14

      Скоро будете билеты бесплатно раздавать у станций метро --ходить на ваш Спартак и деньги платить ? -нонсенс однако !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 27 апреля 2016, 10:43

      на рядовой матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 27 апреля 2016, 10:43

      Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране??
      То есть у народа всё с этой ситуацией хорошо?
      У роды я после постройки этого стадиона перестал на футбол ходить, с семьёй из 4 человек 10тысячь надо!!!

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 27 апреля 2016, 09:38

      Это пипец, товарищи...

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 27 апреля 2016, 09:23

      Плохая новость. Был бы результат - было бы и повышение цен.

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 апреля 2016, 08:27

      А что повышать, если в Еврокубки не попали

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