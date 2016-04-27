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    «Бавария» интересуется Санчесом

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Баварии».

    Сообщается, что официального предложения по Санчесу сделано не было, однако мюнхенцы обращались к «Арсеналу» с запросами по поводу возможности такого трансфера.

    По информации источника, лондонцы хотят продлить договор с Санчесом, но интерес «Баварии» может усложнить «Арсеналу» переговоры с чилийцем.

    В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 55 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    27.04.2016 01:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 28 апреля 2016, 20:52

      а как же немецкая команда немецкие игроки или ждут когда у боруссии подрастут игроки, сами то не могут воспитать. тьфу. атлетико вперед, раздави этот мешок, как тот что из каталонии

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 27 апреля 2016, 13:00

      И нахер он нужен то?

      -2
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