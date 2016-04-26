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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Реал» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

    Ответная встреча состоится в среду, 4 мая.

    Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Манчестер Сити: Харт, Санья, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандо, Фернандиньо, Навас (Стерлинг, 77), Сильва (Ихеначо, 40), Де Брюйне, Агуэро.

    Реал: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос (Иско, 90), Модрич, Лукас, Бэйл, Бензема (Хесе, 46).

    Предупреждения: Пепе, 24; Силва, 37; Карвахаль, 90+2.

    Судья: Чунейт Чакир.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 23:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 27 апреля 2016, 14:23

      во время матча долго вспоминал фамилию Чакира, почему-то всё время хотел его назвать Эрдоганом!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      kiril1986 27 апреля 2016, 07:07

      Да в Мадриде не позовидую я Сити

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 27 апреля 2016, 07:03

      сушнячок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 27 апреля 2016, 05:34

      Не думал я, что МС будет такой робкой командой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 27 апреля 2016, 02:38

      Роналду - ЛУЧШИЙ !!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 27 апреля 2016, 02:07

      Биляш был прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 27 апреля 2016, 01:03

      Было скучно

      3
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      Рейтинг: +12

      Morro > lex_ex 27 апреля 2016, 02:10

      Это да

      0
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      Рейтинг: +26

      robocop 27 апреля 2016, 00:37

      Реал в Мадриде вынесет МС

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Akms 27 апреля 2016, 00:00

      Реал выйдет в финал

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Akms 27 апреля 2016, 00:35

      Скорее всего,но буду болеть за МС

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 26 апреля 2016, 23:57

      Пепе-это голова!

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      Рейтинг: +46

      Диксоть > dzhanavar 27 апреля 2016, 00:41

      Это говно на обезьяну похожее. Бесит, разматал бы ушлепка )))

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