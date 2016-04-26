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    Покеттино: «Смотрю все матчи «ПСЖ». Тренировать такой клуб – это мечта»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что хотел бы поработать в «ПСЖ». Будучи футболистом, Покеттино на протяжении двух лет выступал за парижан.

    «Я всегда говорил, что однажды мне было бы очень приятно возглавить такой клуб, как «ПСЖ». Это мечта.

    Я стараюсь смотреть все их матчи, особенно в Лиге чемпионов, и иногда беседую с помощником главного тренера Жаном-Луи Гассе.

    Я смотрю много матчей Лиги 1. Этот чемпионат не очень привлекателен с точки зрения интриги, потому что «ПСЖ» намного сильнее всех остальных, но я слежу за ним из-за того, что там много хороших игроков, способных адаптироваться к Англии», – сказал Покеттино.

    Источник: Goal.com

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    26.04.2016 22:46
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