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    Гвардиола: «К счастью, играть будут футболисты, а не тренеры»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию, посвященную первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «Мы довольны, что дошли до полуфинала. Все четыре команды заслужили выход в эту стадию. Когда Симеоне и его команда играют против топ-клуба, то неизвестно, кто является фаворитом. Противостояние будет захватывающим.

    К счастью, играть будут футболисты, а не тренеры. Мы сделаем все, что сможем, но победить могут только игроки.

    «Атлетико» хорош не только в обороне, но и во многих других отношениях. Я не играл против них уже несколько лет. В центре поля у них хорошо выглядит Коке, команда быстро контратакует и проникает в свободные зоны.

    На протяжении последних лет «Атлетико» борется за победу во всех турнирах, а для этого мало развить только некоторые аспекты игры. Нужно совершенствоваться во всем – «Атлетико» так и делает», – сказал Гвардиола.

    Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Mundodeportivo

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    26.04.2016 22:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 27 апреля 2016, 06:59

      "играют против топ-клуба" - лол, Атлетико давно уже топ-клуб! У Пепа все таки звездная болезнь уже в последней наверное стадии!

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      Рейтинг: +226

      LokoBars 27 апреля 2016, 00:01

      Удачи Баварии завтра!

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