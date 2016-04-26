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    Румменигге подтвердил, что «Бавария» ведет переговоры по Хуммельсу

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что мюнхенцы хотят подписать защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.

    «Я могут подтвердить слова Ватцке о том, что между «Боруссией» и «Баварией» идут переговоры о трансфере Хуммельса.

    Но в процесс вовлечены три стороны, так что прошу с пониманием отнестись к тому, что прямо сейчас я не готов дать подробный комментарий», – сказа Румменигге.

    Напомним, ранее сообщалось, что Хуммельс уже согласовал условия личного контракта с «Баварией».

    Источник: Sport1.de

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    26.04.2016 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 26 апреля 2016, 22:18

      Ну это их дела.

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    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 26 апреля 2016, 19:11

      Да перейдёт.

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