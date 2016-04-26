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    Байсеитов: «Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит»

    Главный тренер казахского клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов, хорошо знакомый с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, поделился своими мыслями о будущем главного тренера желто-синих.

    «Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, поэтому вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит», где обязательно нужно занимать первые места. Но я склоняюсь к тому, что Курбан останется в «Ростове» или вернется в «Рубин», который был для него родной командой. Хотя Бердыев может и уехать тренировать иностранную команду, например один из топ-клубов в Турции. Сборная России? Когда-то Бердыеву предлагали возглавить национальную команду Казахстана, но он отказался. Он — клубный тренер, а его тактика нацелена на долгосрочные турниры», – отметил Байсеитов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.04.2016 18:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 апреля 2016, 21:21

      Все по делу.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 апреля 2016, 11:15

      Ростов для него то же родной город, надеюсь останется здесь.

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 26 апреля 2016, 23:48

      Никогда Бердыева не будет ни в одном из этих клубов. Не возьмут его и в ЦСКА по той же причине. А вот в Динамо...но не надо туда, не надо, Курбан Бекиевич!

      0
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      Рейтинг: +21

      barabashka 26 апреля 2016, 20:53

      Всегда болею за Зенит, хоть и живу в Сибири. Но Зенит не заиграет, как в лучшие годы, пока там будут Халк и Витсель. Как появились, так и не стало Зенита, одни воспоминания. Пральна, Бердыеву в Зените не дадут работать, потребуют 100% побед и кубок ЛЧ. В Спартаке тем более чехарда, как в Кубани.


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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 26 апреля 2016, 20:07

      Бердыев работает только с Топ-Клубами и никакие Спартаки и Зиниты ему и на пуй не нужны.

      0
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      Рейтинг: +126

      Jiver 26 апреля 2016, 20:00

      Я думаю он останется. Просто сейчас многое изменилось в клубе по просьбе Бердыева. Причём изменения серьезные, от исполнительного директора и функционирования молодёжки до пресс-службы и врачей. Приходя на год-полтора, делать это, срывать людей с места, не имеет смысла минимум. Не говоря уже о новых игроках, как опытных(Кудряшов, Ерохин), так и на перспективу(Ахмаев, Качарава, Саид), которые все как один приняли решение подписать долгосрочные контракты после беседы с тренером. От Ахмаева так лично слышал в одном из его эфиров в перископ, что Бердыев пригласил «на вырост». Конечно может быть всякое, но судя по тому что идёт работа по поиску спонсоров... А некоторых уже даже нашли(Агроком тот-же(Саввиди)), - вряд-ли нужно всё бросать и куда-то срываться.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 апреля 2016, 19:31

      Бердыев в топе. Интерес к нему будут проявлять многие клубы. Очень надеюсь, что он останется в Ростове.

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 апреля 2016, 19:15

      Курбан Бекиевич является одним из немногих тренеров, который может не имея в команде звезд, за сравнительно короткое время сделать из рядовой команды в одного из лидеров РФПЛ клуба! Таким как Моуриньо или Спалетти делать нечего!

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      Рейтинг: +1307

      Taps 26 апреля 2016, 18:57

      Бердыев - лучший тренер России.
      Пусть татары его на коленях просят вернуться.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 апреля 2016, 18:35

      Пусть в Ростове остается! Это тоже его родной клуб!

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