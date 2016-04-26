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    Маротта: «На следующей неделе Аллегри подпишет новый контракт с «Ювентусом»

    Спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что в ближайшее время туринский клуб заключит новое соглашение с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    «Наше сотрудничество с Аллегри складывается очень хорошо. Мы очень довольны им и его работой, и собираемся продлить с ним контракт.

    Мы не хотим дожидаться истечения срока соглашение тренера с клубом, поэтому подпишем договор о продлении на следующей неделе. Сделка будет лишь формальностью, так как желание продолжать совместную работу является взаимным», – отметил Маротта.

    Текущее соглашение Аллегри с «Ювентусом» рассчитано до лета 2017 года.

    Источник: Goal.com

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    26.04.2016 16:51
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