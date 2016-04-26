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    Буффон близок к рекордному количеству побед в чемпионате Италии

    «Ювентус», обеспечивший себе победу в чемпионате Италии в минувший уик-энд, выиграл Серию А в пятый раз подряд.

    Для голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона скудетто этого сезона стало седьмым в карьере. Отметим, что это второй показатель в истории турнира, семь раз в серии А побеждали Гаэтано Ширеа, Роберто Беттега, Алессандро Костакурта, Паоло Мальдини и Чиро Феррара.

    Абсолютный рекорд по количеству побед в чемпионате Италии принадлежит трем игрокам: Джованни Феррари, Джузеппе Фурино и Вирджинио Розетта. Они выигрывали скудетто восемь раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 16:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 26 апреля 2016, 16:33

      В Англии к примеру Райан Гиггз выиграл за свою карьеру 13 кубков, за 20 лет, вот это я понимаю.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 16:13

      Джиджи планирует до 2018г. играть, а значит станет рекордсменом с 9 скудетто!!! Конкуренции ведь нет в Италии......

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