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    Пильгуй: «Честно говоря, в матче с ЦСКА я ожидал от «Динамо» худшего»

    Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими впечатлениями от игры бело-голубых в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

    «Честно говоря, я ожидал худшего. Мне кажется, что «Динамо» провело игру не сильно уступая ЦСКА. Это касается и моментов, это касается и игры, которая в каких-то эпизодах была равна, хотя, территориальное преимущество было у ЦСКА. Реализуй свой момент Фатош Бечирай, возможно, все было бы иначе. Но динамовцы свой момент не использовали, а ЦСКА – использовал. Если в целом, «Динамо» смотрелось солидно и организовано.

    Задачи команды на остаток сезона? У «Динамо» очень сложный календарь, я не вижу матчей, где команда гарантировано наберет очки. Кто-то назовет таковой игру с «Амкаром», но я думаю, что этот матч будет достаточно сложным. Коллектив находится на нервах, все на тонкой ниточке, но «Динамо», несмотря на все это, с ЦСКА сыграло достойно.

    Хочется верить, что невезение команды закончится. Взять тот же момент Бечирая... ну втыкайся ты головой, зачем скидывать? Летит в лоб – попадай, забивай! Если не использовать такие эпизоды, команде придeтся тяжело. Но и в защите нельзя ошибаться так, как в эпизоде с пропущенным от Алексея Березуцкого мячом. В этом моменте я не знаю, что делал Хольмен, так центральные защитники не играют... они не имеют права оставлять соперника за своей спиной. Мы не в первый раз проиграли из-за ошибок в элементарных моментах», – отметил Пильгуй.

    Источник: Rusfootball.info

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    26.04.2016 13:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 27 апреля 2016, 14:58

      нужно победить амкар,тут без вариантов

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 27 апреля 2016, 09:54

      Не вылетят все бует хорош

      0
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 27 апреля 2016, 02:16

      ЦСКА по-дружески дали так сыграть

      0
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      Рейтинг: +840

      sined1951 26 апреля 2016, 19:29

      У Динамо нет внятной командной игры, культура паса у них худшая в премьер-лиге. По всем признакам команда вылетит в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 апреля 2016, 14:25

      У Динамо реализация просто нулевая. Уж и забыл когда с игры забивали.

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