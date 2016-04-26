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    Стогниенко покидает «Матч ТВ» и возвращается на ВГТРК

    Известный телекомментатор Владимир Стогниенко принял решение покинуть телеканал «Матч ТВ» и вернуться к работе на ВГТРК. Отметим, что наиболее вероятной причиной этого стало то, что руководство «Матч ТВ» запретило работать Стогниенко на телеканале «Россия» во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года, хотя данная возможность была заранее оговорена при подписании контракта.

    «Ситуация начала развиваться стремительно более недели назад, сразу после того, как был нарушен контракт Стогниенко. Несоблюдение договоренностей стало причиной, по которой Стогниенко покидает канал по собственному желанию и возвращается на ВГТРК», – проинформировал источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: Р-Спорт

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    26.04.2016 13:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 мая 2016, 19:01

      Уткин вобще не комментатор, просто болтун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      glumm 26 апреля 2016, 16:46

      Лучший комментатор

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 26 апреля 2016, 15:20

      Дыма без огня не бывает... Видимо, проблемы всё-таки в руководстве... С самого начала была большая странность, что практически "много" людей, а не комментаторов, перешли с НТВ-футбол.
      Матч-тв - странный канал. Деньги газпрома, техническая часть Россия-Спорт, руководители с СТС или откуда там... Эх...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 26 апреля 2016, 15:09

      Генич,как раз таки ни о чем,а Стогниенко очень даже добротный комментатор)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 14:49

      а как футбольный проект мог быть успешным, если у руля стоит баба? Умением работать губами можно достичь такой должности, но управлять........увы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 26 апреля 2016, 14:27

      Матч Тв набрали народищу, а теперь потихонечку избавляется... Рад, что ЧЕ-2016 будет комментировать!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Nasriddin 26 апреля 2016, 14:21

      Самый лучший-это ЕЛАГИН!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 апреля 2016, 14:21

      матч не оправдал надежд

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      deamonson 26 апреля 2016, 14:12

      Скоро перейдем на интершум

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      navi81 26 апреля 2016, 14:01

      Стогниенко, Розанов, Елагин остальные шлак

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 > navi81 26 апреля 2016, 15:11

      Гутцайт еще норм,а Савин шлак шлаковский

      -1
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