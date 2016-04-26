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    «Рубин» выплатит «Малаге» миллион евро, если подпишет Грасию

    «Рубин» заинтересован в приглашении на пост главного тренера нынешнего наставника «Малаги» Хави Грасии, сообщает испанское издание Sur. В марте этого года Грасия продлил контракт с «Малагой» до 2019 года, но российский клуб готов предложить тренеру лучшие финансовые условия. Кроме того, «Рубин» готов выплатить «Малаге» компенсацию в размере 1 миллиона евро в случае назначения Грасии. В «Малаге» 45-летний специалист работает с лета 2014 года.

    Напомним, что ранее появилась информация об интересе казанцев к Дану Петреску и Георги Хаджи. «Рубин» после 25-го тура чемпионата России располагается на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 27 апреля 2016, 08:08

      В ком еще заинтересован Рубин?
      Огласите весь список..

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 26 апреля 2016, 13:44

      Опять иностранцы...
      А какой успех у Малаги? Испанский середняк, сейчас 10 очков от зоны вылета. У Рубина сейчас и то 11)
      Мне кажется, что если не сможете вернуть Бердыева (нужно уметь нормально расставаться, а не так, как вы), то пусть уж будет Чалый. Или подыщите кого из наших тренеров.
      Петреску тоже не вариант... Гончаренко нужно было вовремя брать, а сейчас, наверное, уже поздно - ЦСКА не отпустит.

      Миллион евро... Это же 70 млн рублей... Да за такие деньги можно 100 пацанов из футбольной академии подготовить...

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