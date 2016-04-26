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    «Спартак» готов заплатить за Селихова не больше 3 миллионов

    Столичный «Спартак» готов предложить 3 миллиона евро за голкипера «Амкара» Александра Селихова.

    «Действительно, «Спартак» заинтересован в покупке Селихова. Думаю, что с большой долей вероятности трансфер состоится после окончания нынешнего сезона. Руководство красно-белых готово предложить 3 миллиона евро за Александра», – рассказал источник, близкий к пермскому клубу.

    В текущем сезоне Селихов провел 18 игр за пермский клуб, в которых пропустил 21 мяч. Ранее сообщалось, что «Амкар» готов расстаться с голкипером за 5 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 10:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 апреля 2016, 13:45

      Лучше в Амкаре пару лет поиграй, тем более, что играть дают в основе. А иначе будешь на лавке сидеть, если поспешишь с переходом.

      3
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 26 апреля 2016, 13:25

      Тебя в "АМКАРЕ" ценят, конечно рости нужно и решать НУЖНО ОБДУМАННО

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 апреля 2016, 12:59

      А.Селихов, ни за какие деньги не переходи в этот свинарник, там твоя погибель.
      Поговори с вратарями, которые там чуть не погибли и своевременно ушли
      от туда.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 26 апреля 2016, 12:31

      Отдать Митрюшкина и купить другого молодого перспективного голкипера селекционеры Спартака работают отлично! Надеюсь не перейдет!

      6
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 12:02

      Вратарь хороший, в спартаке загубит карьеру.

      3
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 26 апреля 2016, 11:48

      Мясная секта столько вратарей погубила, вот очередная жертва :(

      Джанаев вот вырвался из секты и теперь человеком стал. Саня, не поддавайся вербовке, не смотри на ромбик!

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