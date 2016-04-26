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    Роджерс – фаворит в борьбе за тренерское кресло «Суонси»

    Бывший наставник «Ливерпуля» Брендан Роджерс является фаворитом в борьбе за должность главного тренера «Суонси». 43-летний специалист может сменить на этом посту Франческо Гвидолина, который близок к увольнению по итогам сезона. Стоит отметить, что Роджерс уже руководил «Суонси» с 2010 по 2012 годы.

    Известно, что кроме Роджерса на данный пост претендуют также Унаи Эмери из «Севильи» и Роберто Ди Маттео, работавший с «Челси». В текущем сезоне «Суонси» после 35 туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.04.2016 08:42
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