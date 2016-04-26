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    Сауль: «Первый матч с «Баварией» будет очень важным»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль уверен в сите своей команде в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Атлетико» не будет жертвой в противостоянии с «Баварией». Все понимают, что «Бавария» является великим клубом, но мы настроены на борьбу.

    Преимущество первого матча? Не имеет значения, где бы я хотел провести его. Мы имеем то расписание, что выпало в результате жребия. Первая игра будет очень важной, и наша цель – победить», – заявил Сауль.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена на 3 мая.

    Источник: Marca

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    26.04.2016 08:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 26 апреля 2016, 10:52

      эх, тяжко баварии со своей тики такой будет, очень тяжко..

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