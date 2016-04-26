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    «Интер» и «Манчестер Юнайтед» заинтересовались Фегули

    Полузащитник «Валенсии» Софиан Фегули попал в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось об интересе к его персоне со стороны «Ливерпуля». Известно, что 26-летний алжирец после завершения текущего сезона покинет испанскую команду из-за конфликта с руководством, из-за которого он был отстранен от тренировок.

    В текущем сезоне Фегули сыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.04.2016 06:55
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