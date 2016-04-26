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    Покеттино: «Математически мы еще можем стать чемпионами»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).

    «Нам не повезло в первом тайме, когда мы создали много моментов – так всегда и бывает в футболе.

    Мы позволили им поверить и пропустили гол, но я очень горжусь игроками, потому что они старались.

    Мы должны верить. Тяжело отыграть семь очков, но мы все еще должны сражаться в следующих трех играх.

    Математически мы еще можем стать чемпионами. Мне не на что жаловаться, мы должны быть сильны духом и готовиться к следующей игре.

    Мы понимаем, что должны были сегодня выигрывать. Теперь я должен настроить игроков на матч с «Челси», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    26.04.2016 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 апреля 2016, 11:32

      можешь не настраивать

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    • ...
      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 26 апреля 2016, 10:23

      Математически еще четвертыми можно стать

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