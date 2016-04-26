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    Кейн: «Надеюсь, «МЮ» окажет нам услугу»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился впечатлениями после матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1). После этого результата «Лестер» от чемпионства отделяет только победа над «Манчестер Юнайтед» в следующем туре.

    «Надежда на титул еще есть, мы должны бороться. Мы чувствовали, что должны выиграть сегодня, так что теперь мы разочарованы. В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забить, но во второй половине мы не были хороши.

    Дальше у нас матч с «Челси». Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» окажет нам услугу», – сказал Кейн.

    Источник: BBC

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    26.04.2016 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 28 апреля 2016, 12:22

      МЮ если выиграет, то только для себя, для путёвки в ЛЧ, о вашем Тоттэнхэме они даже не задумаются. сами виноваты что с ВБА не решили матч в первом тайме

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 апреля 2016, 11:16

      Я тоже надеюсь, что МЮ надерет задницу Лестеру.

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 26 апреля 2016, 12:20

      только наверно болелы тоттенхэма и надеются

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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 26 апреля 2016, 00:26

      лол=) Окажет=)

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