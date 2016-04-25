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    Бэйл: «Матчи с «Вольфсбургом» стали для нас уроком»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл посетил пресс-конференцию, посвященную первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Мне всегда приятно возвращаться в Англию. Мы знаем, что будет сложно, но для зрителей этот матч будет захватывающим. Как бы там ни было, но я удивлен, что «Сити» не добирался до этой стадии раньше, ведь они прогрессировали и стали серьезной силой в АПЛ.

    Против «Вольфсбурга» мы сыграли не очень хорошо, но это стало для нас уроком. Мы подходим к игре с уверенностью и рассчитываем на победу», – сказал Бэйл.

    Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 21:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 апреля 2016, 21:43

      Ну это не волки у которых защита бояс играли.... тут жестка и атакавать будут... мс с победой заране...

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