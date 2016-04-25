Мутко: «Мы работаем над вопросом получения гражданства Нойштедтером»

Процесс получения футболистом «Шальке-04» Романом Нойштедтером гражданства РФ продолжается.

«Мы работаем над этой темой», – сказал министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Согласно немецкому законодательству, если гражданин этой страны получает иностранный паспорт, то лишается немецкого. Это не касается лишь гражданств стран ЕС и Швейцарии. Сразу оба документа – и немецкий, и какой-либо другой – можно сохранить, лишь получив на это разрешение от властей Германии.