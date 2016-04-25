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    Мутко: «Мы работаем над вопросом получения гражданства Нойштедтером»

    Процесс получения футболистом «Шальке-04» Романом Нойштедтером гражданства РФ продолжается.

    «Мы работаем над этой темой», – сказал министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

    Согласно немецкому законодательству, если гражданин этой страны получает иностранный паспорт, то лишается немецкого. Это не касается лишь гражданств стран ЕС и Швейцарии. Сразу оба документа – и немецкий, и какой-либо другой – можно сохранить, лишь получив на это разрешение от властей Германии.

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 14:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 апреля 2016, 20:58

      Товарисч Мудко, а работаете под Евро-2016 или с прицелом на ЧМ-2018

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 25 апреля 2016, 18:50

      фигней вы ребята занимаетесь

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 апреля 2016, 18:42

      Хочет двойное гражданство,что бы высокие налоги в Германии не платить. А у нас или 13% или чёрный нал.

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 25 апреля 2016, 16:53

      Занимаетесь идиотизмом, таких как он полно и у нас. "Иностранцы" такого уровня не нужны в сборной. Такое ощущение, что нашли всех "аля я русский" и давай всем бронировать место в сборной, своих полно деревянных и куда лучше хватает.

      4
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 25 апреля 2016, 15:07

      Своих таких бездарей навалом !

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 14:59

      Он хочет быть немцем, так пусть будет! Зачем он России?

      2
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