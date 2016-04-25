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    Сабалета: «Было бы здорово выиграть Лигу чемпионов»

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета верит, что текущий сезон станет лучшим в истории его команды.

    «Я даже не помышлял, что через восемь лет мы добьемся таких успехов. Горжусь, что все еще являюсь частью этого клуба.

    После многочисленных побед на внутренней арене выход в финал Лиги чемпионов стал бы особенным достижением. Конечно же, было бы здорово выиграть этот турнир», – сказал Сабалета.

    Напомним, что матч 35-го тура английской Премьер-лиги против «Стока» стал для него 300-м в составе «Сити».

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 13:47
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