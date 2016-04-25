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    КДК РФС рассмотрит удаление Ещенко

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление защитника московского «Динамо» Андрея Ещенко в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

    «По матчу ЦСКА – «Динамо» будем рассматривать использование болельщиками «Динамо» пиротехники, а также удаление футболиста «Динамо» Ещенко. Мы всегда рассматриваем прямые удаления игроков. На заседание будут приглашены представители «Динамо» и сам Ещенко.

    По матчу «Спартак»«Мордовия» мы будет рассматривать использование пиротехники болельщиками «Спартака», а также демонстрацию баннеров. По матчу «Ростов»«Зенит» будем рассматривать выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева«, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Само заседание пройдет 27 апреля в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    25.04.2016 12:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 25 апреля 2016, 18:06

      Заступ за пределы технической зоны??? Вы серьёзно????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 апреля 2016, 16:59

      К. Д. К любит. Спартак и Попову отменят желтую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 15:19

      Как бы еще Ростову нагадить? Давайте Бекиича дисквалифицируем на 5 матчей! Может тогда Зенит попадет в ЛЧ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Serjoga 25 апреля 2016, 18:28

      Зенит попадет, а ты - нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 25 апреля 2016, 14:09

      А что там рассматривать? Нервы сдали

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Omanid87 25 апреля 2016, 18:27

      Рассмотрят врачи-психологи

      1
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