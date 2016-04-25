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    Кубок Содружества станет мини-футбольным турниром

    В ближайшее время футбольный Кубок Содружества может быть трансформирован в турнир по мини-футболу из-за того, что в текущем формате он утратил свою актуальность.

    «Возможно, преобразуем Кубок Содружества, который потерял свою актуальность. Может, подумаем над тем, чтобы он стал серьезным мини-футбольным турниром», – заявил министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

    Напомним, что Кубок Содружества проводится с 1993 года. Ранее в нем участвовали победили чемпионатов стран бывшего СССР, а затем – молодежные сборные.

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 12:43
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