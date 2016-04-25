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    Шовковский: «Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой»

    Вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский пообщался с журналистами после домашней победы над «Ворсклой» (1:0). Напомним, что в этом матче команда оформила досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге.

    «Сколько раз становился чемпионом? Если не ошибаюсь, 14. Перед каждым началом чего-либо ставятся задачи, цели, для достижения выполняется работа. Что-то получается, что-то не получается, какие-то ошибки, неудачи, объективные или нет – результат должен быть, желательно хороший. Тогда ты видишь плоды работы. Цель дает возможность двигаться вперед, не останавливаться, достигать новых результатов, ставить новые задачи.

    Наши опасения сказались во втором тайме. Если вспоминать прошлый год, игру в Киеве с «Днепром», то игра с «Ворсклой» получилась не совсем чемпионской. Мы были скованны в некоторых своих действиях. Мы пытались сегодня пресечь любую атаку соперника еще в зародыше, и нам это удавалось. Во втором тайме отошли от наших принципов, поэтому немного не вышла у нас наша игра.

    Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой. И для нас, и для них важно чувствовать эту взаимную поддержку. Мы всегда готовы к диалогу. Думаю, для них тоже важно, что мы стали чемпионами именно в последнем домашнем матче сезона. Спасибо, будем и дальше сотрудничать. Хочу, чтобы мы говорили на одном языке, чтобы слышали нас, потому что многие люди, которые приходят на стадион, немного неоднозначно относятся к использованию файеров и петард.

    От взрывов могут быть последствия из-за ситуации, которая есть в нашей стране, нужно уважать всех, кто приходит на стадион. А нам добавлять мастерства, лучше играть, показывать чемпионскую игру и дарить победы, радость, надежду на динамовское будущее. Если только я подумаю, что у меня мастерство уже есть, то мне надо будет завершать карьеру. Каждый раз, начиная путь подготовки к чемпионату, я начинаю с чистого листа», – приводит слова Шовковского «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 10:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 25 апреля 2016, 11:49

      Одно слово-Бандеровец!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2016, 11:45

      С никчемным уровнем чемпионата, ещё и выё бывается!

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 апреля 2016, 10:49

      Да иди ты лесом укр!!!

      1
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