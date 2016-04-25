Мини-футбол. Алиев поздравил «Газпром-Югру» с победой в Кубке УЕФА

В воскресенье вечером в испанской Гвадалахаре чемпион России «Газпром-Югра» в финале Кубка УЕФА обыграл мадридский «Мовистар Интер» со счетом 4:3. Это третья победа отечественных мини-футбольных клубов в розыгрышах сильнейшего клубного турнира Европы. Президент АМФР Эмиль Алиев поздравил югорчан с заслуженным успехом.

– Клуб «Газпром-Югра», в прошлом сезоне впервые в своей истории победивший в Чемпионате России, являлся дебютантом Кубка УЕФА, но это не помешало нашей команде пройти весь сложный путь без единого поражения. Именно «Газпром» остановил на стадии Элитного раунда действующего обладателя трофея казахстанский «Кайрат», после чего блестяще проявил себя в «Финале четырех», который впервые за долгое время собрал чемпионов четырех ведущих стран Старого Света: России, Испании, Португалии и Италии. Особенно приятно отметить, что в решающем матче на своем паркете был повержен испанский «Мовистар Интер», обладающий одним из сильнейших составов в мире.

Спустя восемь лет, после двух подряд побед «Динамо» и «Синары» Кубок УЕФА возвращается в Россию. Блестящему успеху «Газпром-Югры» способствовал богатый международный опыт футболистов, выступающих в составе национальной сборной России, и высочайший соревновательный уровень Чемпионата России по мини-футболу. Не случайно именно наши клубы являются одними из наиболее стабильных на международной арене.

От лица всего коллектива Ассоциации мини-футбола России и от себя лично поздравляю МФК «Газпром-Югра» с Большой Победой: руководителей в лице Президента Петра Созонова и вице-президента Эдуарда Березина, главного тренера Кака, всех членов тренерского и административного штаба, футболистов и, конечно болельщиков. Также хочу поздравить и всех любителей российского мини-футбола, победные традиции которого сегодня получили славное продолжение!