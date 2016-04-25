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    Фернандес получил закрытую черепно-мозговую травму в матче с «Динамо»

    Стала известна степень серьезности травмы, которую получил защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче 25-го тура РФПЛ с «Динамо». Напомним, что игрок покинул поле на носилках в середине второго тайма.

    «У Марио Фернандеса, получившего повреждение в единоборстве с игроком «Динамо», диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Ему была оказана медицинская помощь, после которой он отправился на обследование, подтвердившее первоначальный диагноз. О сроках возвращения бразильца в общую группу будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.04.2016 01:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 25 апреля 2016, 15:53

      Здоровья

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 апреля 2016, 13:02

      Марио, выздоравливай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 25 апреля 2016, 12:49

      Здоровья Марио)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 апреля 2016, 10:40

      Здоровья. Ты нам еще пригодишься наЧМ2018.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 апреля 2016, 09:29

      Бывает всякое.... и со всеми. Всем травмированным - здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 25 апреля 2016, 08:07

      поправляйся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 апреля 2016, 07:59

      Здоровья Марио!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 апреля 2016, 07:05

      ЦСКА не чемпион.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 25 апреля 2016, 07:03

      Жаль его. Настоящий трудяга, никогда от борьбы не уходит

      6
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > fan-man 26 апреля 2016, 04:02

      самое обидное, что его часто планомерно начинают бить, причём видно что специально.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 25 апреля 2016, 04:18

      да его под конец матча решили походу добить....здоровья.

      2
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