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    Серия А. «Ювентус» в упорной борьбе победил «Фиорентину»

    В поединке 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде взял верх над «Фиорентиной». В составе победителей голами отметились нападающие Марио Манджукич и Альваро Мората. У гостей единственный забитый мяч на счету форварда Николы Калинича.

    Победа позволила подопечным Массимилиано Аллегри набрать 85 очков и увеличить отрыв от ближайшего преследователя «Наполи» на 12 баллов.

    Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

    Фиорентина – Ювентус – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Манджукич, 39; 1:1 – Калинич, 81; 1:2 – Мората, 83.

    Незабитый пенальти: Калинич, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 23:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 25 апреля 2016, 10:09

      Судейство оставляет желать лучшего, 100%гол не засчитали фиалкам, и все могло пойти иначе

      0
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 25 апреля 2016, 08:00

      юве чемпион

      0
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      Рейтинг: +10

      De_Rodello 25 апреля 2016, 05:17

      Поправьте редактора

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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 25 апреля 2016, 04:18

      Туринцы чемпионы!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 апреля 2016, 00:38

      Молодцы!

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