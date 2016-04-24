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Ловчев: «У «Спартака» нет ни игры, ни характера, ни лидеров»

24 апреля 2016, 20:35
11

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

«Вижу, что ничего не меняется в игре «Спартака». А если и меняется, только в худшую сторону. Ждать можно многого и долго. Сейчас я не вижу, что «Спартак» до конца сезона что-то изменит. Очевидно, руководство клуба после его окончания будет думать о чем-то глобальном. Не вижу у «Спартака» не только игры. Характера и лидеров тоже не вижу», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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СЛАВА 81
1461524382
Ловчев глаголет истину.
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mgordeev
1461524680
нет ни игры, - тренер не поставил ни характера, - тренер не привил ни лидеров - тренер всех распродал но проблема как всегда не в Аленичеве.
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ГенГриг
1461532109
Не может вырасти то что вырубили с корнями сразу и быстро. Нужно взрыхлить,посадить, поливать ухаживать и т.д. И только когда дерево окрепнет оно даст плоды. Перевожу.... Чтобы возродить спартак нужно освободить 90 процентов игроков. из легионеров только бокетти оставить. из русских оставить всех молодых и добавить к ним из резерва тоже молодежь. И пусть растут и крепнут вместе образуя костяк и хребет . И не трогайте тренеров спартачей. ведь Аленичев ,Титов, Ананко, Дассаев, ,Родионов это же спартачи.. И может лет через 5-7 будут и плоды .Терпение и труд господин Федун.
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ntaram
1461537593
Ктонибудь поднял бы ему веки! Критики ее и с трибун лавиной,не лучше ли чем то практически помочь Народному ?
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robocop
1461547147
Пока нет серьезных покупок - не будет и титулов
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Диктор
1461557422
Да Федун-давно пора в закрома залезть и потратиться на новых игроков.
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grand-igor
1461568779
разогнать пол команды и пригласить бердыева
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Salamоn
1461570204
К сожалению правда
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