Ловчев: «У «Спартака» нет ни игры, ни характера, ни лидеров»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

«Вижу, что ничего не меняется в игре «Спартака». А если и меняется, только в худшую сторону. Ждать можно многого и долго. Сейчас я не вижу, что «Спартак» до конца сезона что-то изменит. Очевидно, руководство клуба после его окончания будет думать о чем-то глобальном. Не вижу у «Спартака» не только игры. Характера и лидеров тоже не вижу», – сказал Ловчев.