«Арсенал» и «Манчестер Сити» лишились шансов на чемпионство в АПЛ

«Лестер Сити» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги уверенно выиграл у «Суонси Сити». Победа позволила подопечным Клаудио Раньери набрать 76 очков и увеличить отрыв от ближайших преследователей.

За три тура до окончания турнира «лисы» обошли «Арсенал» и «Манчестер «Сити» на 12 очков. Таким образом, обе команды потеряли шансы завоевать золотые медали в этом году, а «Лестер» гарантировал себе второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.