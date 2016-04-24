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    «Арсенал» и «Манчестер Сити» лишились шансов на чемпионство в АПЛ

    «Лестер Сити» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги уверенно выиграл у «Суонси Сити». Победа позволила подопечным Клаудио Раньери набрать 76 очков и увеличить отрыв от ближайших преследователей.

    За три тура до окончания турнира «лисы» обошли «Арсенал» и «Манчестер «Сити» на 12 очков. Таким образом, обе команды потеряли шансы завоевать золотые медали в этом году, а «Лестер» гарантировал себе второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 20:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 25 апреля 2016, 11:21

      Ман.Сити осталось сражаться в Лиге Чемпионов, ну за третье,второе место в апл!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 апреля 2016, 01:02

      красавы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      КЕША 24 апреля 2016, 22:43

      Молодцы Лестер!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 24 апреля 2016, 21:37

      Просто замечательно...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 24 апреля 2016, 20:59

      ну и хорошо

      8
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