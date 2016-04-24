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    Кобелев: «В игре с ЦСКА мы угадали с тактикой и сыграли хорошо»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение от ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России.

    «Должны были забивать в первом тайме, но дело не в этом. Во второй половине встречи пропустили гол со стандарта. А в целом я ребятами доволен. Конструктивной игры не получилось, но мы хорошо оборонялись, не давали развернуться игрокам ведущего клуба. Угадали с тактикой и сыграли хорошо, учитывая, что по ходу матча нам несколько раз пришлось менять линию обороны», – заявил Кобелев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 24 апреля 2016, 20:20

      Хорошо вы играли только потому, что игроки ЦСКА гуляли по травке. Если бы они играли как умеют, вы бы пропустили минимум 4.

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