Кобелев: «В игре с ЦСКА мы угадали с тактикой и сыграли хорошо»

Хорошо вы играли только потому, что игроки ЦСКА гуляли по травке. Если бы они играли как умеют, вы бы пропустили минимум 4.
Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение от ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России.
«Должны были забивать в первом тайме, но дело не в этом. Во второй половине встречи пропустили гол со стандарта. А в целом я ребятами доволен. Конструктивной игры не получилось, но мы хорошо оборонялись, не давали развернуться игрокам ведущего клуба. Угадали с тактикой и сыграли хорошо, учитывая, что по ходу матча нам несколько раз пришлось менять линию обороны», – заявил Кобелев в эфире телеканала «Матч ТВ».