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    «Ростов» – «Зенит». Гарай, Дзюба и Маурисио выйдут на поле с первых минут

    Стал известны составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом».

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Маурисио, Витсель, Шатов, Дзюба, Халк.
    Запасные: Кержаков, Рудаков, Кришито, Юсупов, Кокорин, Иванов, Палиенко, Долгов, Богаев.

    «Ростов»: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Кудряшов, Канга, Нобоа, Калачев, Ерохин, Полоз, Азмун.
    Запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Маргасов, Киреев, Думбия, Трошечкин, Бухаров, Ю Бен Су, Эзатолахи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 18:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -90

      Raider26 24 апреля 2016, 19:51

      Ничья будет справедливо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 апреля 2016, 19:10

      Вперед Лестер! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 24 апреля 2016, 19:02

      Вперед ЗЕНИТ нас ждет победа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 24 апреля 2016, 18:56

      нас ждет супер матч

      0
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