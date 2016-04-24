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    Бубнов: «Если «Зенит» не победит «Ростов», то создаст труднопреодолимый задел на финише»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 25-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, петербуржцы одержат победу со счетом 2:0.

    «Виллаш-Боаш провел ротацию состава в кубковой встрече с «Амкаром», которая в итоге продлилась 120 минут и не позволила сэкономить силы. Для «Зенита» здесь все предельно просто: победа сохраняет хорошие шансы на титул, любой другой исход позволяет конкуренту (-ам) создать труднопреодолимый задел на финише», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    24.04.2016 18:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 24 апреля 2016, 21:33

      Уже победили 3-0,ростсельмаш надрал зеньку!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 апреля 2016, 21:33

      Бомжатник уделали))
      Их место 5-е (ПЯТОЕ))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 24 апреля 2016, 19:14

      Не переживай Александр, "Зенит" сегодня победит, и будет чемпионом.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > порт 24 апреля 2016, 21:07

      у вас все в порядке, может перегрелись?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      feld > порт 24 апреля 2016, 21:27

      уже победил)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 24 апреля 2016, 19:13

      мда. сам удивляюсь, но соглашусь с бубновым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 апреля 2016, 19:08

      ничейка 1-1

      -1
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