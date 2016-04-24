Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА – «Динамо». Оланаре, Головин, Муса и Еременко в стартовом составе армейцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Динамо».

    ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Головин, Оланаре.
    Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Тошич, Панченко, Набабкин, Широков, Б. Натхо.

    «Динамо»: Шунин, Ещенко, Губочан, Живоглядов, Козлов, Хольмен, Денисов, Соснин, Ионов, Зобнин, Бечирай.
    Запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Самба, Морозов, Терехов, Кузьмин, Погребняк, Обольский.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2016 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11