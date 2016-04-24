Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Каборе подпишет с «Краснодаром» контракт сроком на три года»

    Агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе Дмитрий Селюк поделился информацией о том, что его клиент достиг договоренности с «быками» о подписании полноценного контракта сроком на три года. Напомним, что права на африканского футболиста принадлежат «Кубани», текущий сезон в составе черно-зеленых он проводит на правах аренды.

    «Каборе достиг договоренности о подписании контракта с «Краснодаром». Он будет рассчитан на продолжительный срок, на три года. Контракт вступит в силу сразу по окончании действующего соглашения, то есть юридически в июне текущего года. Но все в порядке, Каборе – полноценный игрок «Краснодара», – сообщил Селюк.

    Отметим, что контракт Каборе с «Кубанью» истекает по окончании сезона, что позволит хавбеку беспрепятственно сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2016 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 24 апреля 2016, 15:46

      cool!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11