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    «Краснодар» – «Уфа». Смолов и Вандерсон начнут матч с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уфой».

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Смолов, Вандерсон.
    Запасные: Дикань, Синицын, Страндберг, Торбинский, Эбуэ, Ахмедов, Мамаев, Быстров, Лаборде, Ари, Комличенко.

    «Уфа»: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов, Игбун.
    Запасные: Нарубин, Сухов, Кацалапов, Филин, Безденежных, Ханджич, Марсиньо, Диего Карлос.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 24 апреля 2016, 14:02

      УДАЧИ ОБОИМ КОМАНДАМ )))

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